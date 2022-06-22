Заполярный спортсмен завоевал бронзовую медаль в финальном этапе соревнований по ушу

20 июня в Москве завершился финальный этап соревнований по ушу. Он состоялся в рамках XI Летней Спартакиады учащихся. Мурманскую область представляли мурманчане Дмитрий Сорокин и Максим Фалько, Данил Саиткулов из Гаджиево, Дмитрий Маринин из Полярного, а также Егор Сорокин и Владислав Рославцев из Мончегорска.

По результатам соревнований в дисциплине саньда, в весовой категории 52 кг, бронзовую медаль завоевал Егор Сорокин. Заполярный спортсмен стал первым в истории представителем региона, вошедшим в тройку призёров на Спартакиаде в данном виде. Кроме него звание лучшего оспаривали ещё 20 спортсменов из разных регионов России. В 3 круге соревнований ему противостоял победитель Первенства России 2022 года, но для заполярного спортсмена это не стало помехой для прохождения в следующий круг.

Тренируется Егор под руководством опытного наставника Александра Филатова.

Одно из древнейших восточных боевых искусств ушу является родоначальником большей части единоборств. Огромное разнообразие техник позволяет сделать каждый стиль особенным. Ушу доступен для любого возраста и прекрасно сочетает в себе гармонию физического и духовного здоровья, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/