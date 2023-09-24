Мурманская область. Арктика (16+)24.09.23 16:30
Заполярный спортсмен завоевал серебряную медаль на Чемпионате России по парусному спорту
Спортсмен Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва Никита Коданев стал серебряным призёром Чемпионата России по парусному спорту.
Чемпионат России по парусному спорту в классе кайтбординг курс-рейс проходил с 19 по 23 сентября в Тольятти. За главные медали этого парусного сезона на Жигулевском море боролось около 200 сильнейших спортсменов страны.
По итогам соревнований у северянина Никиты Коданева серебряная медаль, сообщает Министерство спорта Мурманской области.
Фото (Елена РАЗИНА): https://gov-murman.ru
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