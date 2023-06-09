Заполярный туристический проект «Лаппия» получил поддержку регионального Центра кластерного развития

Заполярный проект «Лаппия», знакомящий гостей области с красотой Кольского полуострова, получил поддержку регионального Центра кластерного развития на продвижение проекта в сети интернет, разработку новых маршрутов и обучение гидов.

«Лаппия» – совместный проект ООО «Дикое море» и ООО «Берм», которые предоставляют услуги по внутреннему и въездному туризму в Мурманской области и являются участниками регионального Туристско-рекреационного кластера.

Туроператоры обратились в Центр кластерного развития Мурманской области и получили поддержку в создании сайта проекта «Лаппия» и его продвижение в сети интернет.

Параллельно с созданием сайта и развитием маркетинговой компании к проекту «Лаппия» разрабатывались новые маршруты. Так, появились экскурсии в Кировск, Кандалакшу, Териберку, экскурсия к муралам с фестиваля стрит-арта «Рост».

Специалисты ООО «Дикое море» при поддержки регионального Центра кластерного развития также смогли пройти тренинг по обучению гидов-экскурсоводов.

Помимо этого, регулярно создаются совместные продукты, объединяющие разные экскурсии ООО «Дикое море» и ООО «Берм», что позволяет компаниям работать с другим сегментом туристического рынка и расширять поток туристов в регионе.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, бБлагодаря поддержке Центра кластерного развития в обоих компаниях в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличился туристический поток на 50%.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития, кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru