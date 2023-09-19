Заполярный туристический проект «Просторы Кольского полуострова» поддержан региональным Центром кластерного развития

Семья предпринимателей Артур и Наталья Шинкаруков специализируется на внутреннем и въездном туризме в Мурманскую область, предлагая жителям и гостям области уникальные путешествия для единомышленников, объединенных любовью к северным пейзажам.

Являясь участниками туристско-рекреационного кластера Мурманской области, Артур и Наталья в 2022 году обратились в региональный Центр кластерного развития за маркетинговой услугой по разработке и поисковой оптимизации сайта проекта, чтобы его было легко и быстро найти при введении определенных запросов.

Благодаря поддержке Центра у компании в 2023 году на 5% увеличился объём продаж в сравнении с 2022 годом.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития: https://murmancluster.ru/. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.