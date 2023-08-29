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Мурманская область. Арктика (16+)29.08.23 13:00

Заполярный туроператор «Полар Стар» получил поддержку регионального Центра кластерного развития

«Полар Стар» занимается организацией и проведением зимних и летних туров по всему Кольскому полуострову. В состав команды входят профессионалы, имеющие опыт в сфере туризма более 18 лет.

Каждый сезон разрабатываются новые экскурсионные программы. Одним из интересных направлений компании являются детские образовательные экскурсии, для школьников и дошколят.

При поддержке Центра кластерного развития Мурманской области «Полар Стар» ежегодно принимает участие в крупных международных туристических выставках, круглых столах в целях презентации туристических возможностей компании, расширения партнерских связей.

В году 2022 компания получила поддержку Центра в продвижении сайта, группы в социальных сетях, что повлияло на ее успешное и быстрое развитие.

Благодаря поддержке Центра кластерного развития у компании заключено более 50 договоров с новыми партнёрами. По сравнении с 2021 годом в 2022 году увеличился поток туристов на 15%.

«Полар Стар» учитывает пожелания туристов, наша команда создаёт все условия, чтобы путешествие было комфортным и незабываемым. Наша цель - познакомить туриста с уникальной красотой Крайнего Севера так, чтобы он остался в их сердцах», - рассказала генеральный директор ООО «Полар Стар» Елена Пурлицис.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития: https://murmancluster.ru/

Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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