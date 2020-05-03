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Мурманская область. Арктика (16+)03.05.20 08:20

«ЗаполярныйЗОЖ»

Мурманская область

3 - 13 мая

Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области совместно с Федерацией воздушно-силовой атлетики России запускают онлайн-турнир «ЗаполярныйЗОЖ». По 13 мая на территории региона в онлайн-формате будет проводиться физкультурное мероприятие, цель которого – пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи и повышение мастерства спортсменов, занимающихся воздушно-силовой атлетикой.

К участию в проекте приглашаются атлеты-мужчины и женщины от 14 лет, проживающие на территории Мурманской области.

Каждую неделю спортсменам будет предложен к выполнению определенный комплекс упражнений – приседания, прыжки в высоту, отжимания и другие. Участникам необходимо снять и загрузить видео в личный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» или «Инстаграм». В описании к ролику указать ФИО, город, результат (время и количество выполнения), поставить хештэги #ЗаполярныйЗОЖ, #насевережить и отметить аккаунт регионального министерства спорта и молодежной политики (социальная сеть «ВКонтакте» или Инстаграм sport_and_young_51).

По итогам каждого комплекса упражнений судьи сформируют таблицу результатов. Лучшим атлетом Севера будет признан тот, кто выполнит максимальное число повторов и покажет лучшее время. Победителей онлайн-турнира «ЗаполярныйЗОЖ» наградят памятными призами.

 

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