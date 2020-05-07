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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.20 08:30

«ЗаполярныйЗОЖ»

Мурманская область

7-9 мая

«Рекорд Победы 51». Участникам масштабного спортивного флешмоба предстоит общими усилиями набрать 27 тысяч 394 отжимания – по одному разу за каждый прожитый день с момента окончания Великой Отечественной войны.

Любой желающий, независимо от пола и возраста может присоединиться к акции. Для этого необходимо:  набрать наибольшее возможное количество отжиманий; снять процесс отжиманий на видео и опубликовать видео на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» или «Инстаграм» с комментарием «Участвую в Акции «Рекорд Победы 51» и обязательными хэштегами #РекордПобеды51 #насевережить; зафиксированный результат направить на почту: rekordpobedy51@mail.ru

Независимо от того, сколько раз может отжаться человек, 1 или 100, главное – вместе добиться рекордной цели. Проект «Рекорд Победы 51» в Мурманской области проводит Министерство спорта и молодежной политики совместно с муниципальными образованиями.

Подробности в группе акции https://vk.com/rekordpobedy51

7-13 мая

Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области совместно с Федерацией воздушно-силовой атлетики России запускают онлайн-турнир «ЗаполярныйЗОЖ». По 13 мая на территории региона в онлайн-формате будет проводиться физкультурное мероприятие, цель которого – пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи и повышение мастерства спортсменов, занимающихся воздушно-силовой атлетикой.

К участию в проекте приглашаются атлеты-мужчины и женщины от 14 лет, проживающие на территории Мурманской области.

Каждую неделю спортсменам будет предложен к выполнению определенный комплекс упражнений – приседания, прыжки в высоту, отжимания и другие. Участникам необходимо снять и загрузить видео в личный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» или «Инстаграм». В описании к ролику указать ФИО, город, результат (время и количество выполнения), поставить хештэги #ЗаполярныйЗОЖ, #насевережить и отметить аккаунт регионального министерства спорта и молодежной политики (социальная сеть «ВКонтакте» или Инстаграм sport_and_young_51).

По итогам каждого комплекса упражнений судьи сформируют таблицу результатов. Лучшим атлетом Севера будет признан тот, кто выполнит максимальное число повторов и покажет лучшее время. Победителей онлайн-турнира «ЗаполярныйЗОЖ» наградят памятными призами.

Комментарии

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