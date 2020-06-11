Аттестаты всем выпускникам школ в 2020 году выдадут без экзаменов – Михаил МишустинРыбаки-любители получат возможность продажи излишков улова на законных основаниях - Илья Шестаков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)11.06.20 07:15

ЗаполярныйЗОЖ

Мурманская область

11-14 июня

20 мая 1920 года, ровно 100 лет тому назад, состоялся первый официально зафиксированный в истории Мурманской области футбольный матч. В связи с этим Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области совместно с Федерацией футбола Мурманской области запускает челлендж #футбатл51

В рамках онлайн челленджа участник должен прожонглировать мячом, сняв все это на видео (продолжительность видео составляет 1 минуту), выложив в соцсетях с соответствующими хэштегами #футбатл51, #насевережить.

Свои видео можно размещать в период с 25 мая по 14 июня 2020 года. Участником может стать любой желающий, проживающий на территории Мурманской области. Авторы 5 лучших видеороликов будут награждены памятными призами.

https://sport.gov-murman.ru/futbatl51.pdf

11-30 июня

Проходит онлайн-мероприятие по бегу «ЗаполярныйЗОЖ». Суть мероприятия - совершать пробежки в любое удобное для участника время и в любом месте, кроме крытых сооружений, записывая треки. В течение всего времени проведения мероприятия участник стремится набрать максимальное количество километров в сумме своих пробежек. Количество пробежек и их продолжительность не ограничена. Средний темп пробежки для категории «Действующие спортсмены» должен быть не более чем 8 мин/км, для категории «Любители» - не более чем 10 мин/км. В зачёт мероприятия идут только пробежки, обладающие GPS-треком. К участию в мероприятии допускаются все желающие, достигшие возраста 14 лет и проживающие на территории Мурманской области.

По итогам онлайн-мероприятия победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой категории награждаются подарочными сертификатами на спортивные товары номиналом: 1 место – 6000 руб.; 2 место – 4000 руб.; 3 место – 3000 руб.

Участники, занявшие 4 и 5 места в каждой категории награждаются сувенирной продукцией. Все участники мероприятия получают диплом участника мероприятия в электронном виде.

https://sport.gov-murman.ru/press_centr/novosti/363734/

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Комментарий к новости:В Мурманской области режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня - губернатор Андрей Чибис
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:30«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области цены на яблоки опять подросли-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 60 копеек, доллар укрепился на 50 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Аттестаты всем выпускникам школ в 2020 году выдадут без экзаменов – Михаил Мишустин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 877 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика