Мурманская область

11-14 июня

20 мая 1920 года, ровно 100 лет тому назад, состоялся первый официально зафиксированный в истории Мурманской области футбольный матч. В связи с этим Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области совместно с Федерацией футбола Мурманской области запускает челлендж #футбатл51

В рамках онлайн челленджа участник должен прожонглировать мячом, сняв все это на видео (продолжительность видео составляет 1 минуту), выложив в соцсетях с соответствующими хэштегами #футбатл51, #насевережить.

Свои видео можно размещать в период с 25 мая по 14 июня 2020 года. Участником может стать любой желающий, проживающий на территории Мурманской области. Авторы 5 лучших видеороликов будут награждены памятными призами.

https://sport.gov-murman.ru/futbatl51.pdf

11-30 июня

Проходит онлайн-мероприятие по бегу «ЗаполярныйЗОЖ». Суть мероприятия - совершать пробежки в любое удобное для участника время и в любом месте, кроме крытых сооружений, записывая треки. В течение всего времени проведения мероприятия участник стремится набрать максимальное количество километров в сумме своих пробежек. Количество пробежек и их продолжительность не ограничена. Средний темп пробежки для категории «Действующие спортсмены» должен быть не более чем 8 мин/км, для категории «Любители» - не более чем 10 мин/км. В зачёт мероприятия идут только пробежки, обладающие GPS-треком. К участию в мероприятии допускаются все желающие, достигшие возраста 14 лет и проживающие на территории Мурманской области.

По итогам онлайн-мероприятия победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой категории награждаются подарочными сертификатами на спортивные товары номиналом: 1 место – 6000 руб.; 2 место – 4000 руб.; 3 место – 3000 руб.

Участники, занявшие 4 и 5 места в каждой категории награждаются сувенирной продукцией. Все участники мероприятия получают диплом участника мероприятия в электронном виде.

https://sport.gov-murman.ru/press_centr/novosti/363734/