Мурманская область

16-30 июня

Проходит онлайн-мероприятие по бегу «ЗаполярныйЗОЖ». Суть мероприятия - совершать пробежки в любое удобное для участника время и в любом месте, кроме крытых сооружений, записывая треки. В течение всего времени проведения мероприятия участник стремится набрать максимальное количество километров в сумме своих пробежек. Количество пробежек и их продолжительность не ограничена. Средний темп пробежки для категории «Действующие спортсмены» должен быть не более чем 8 мин/км, для категории «Любители» - не более чем 10 мин/км. В зачёт мероприятия идут только пробежки, обладающие GPS-треком. К участию в мероприятии допускаются все желающие, достигшие возраста 14 лет и проживающие на территории Мурманской области.

По итогам онлайн-мероприятия победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой категории награждаются подарочными сертификатами на спортивные товары номиналом: 1 место – 6000 руб.; 2 место – 4000 руб.; 3 место – 3000 руб.

Участники, занявшие 4 и 5 места в каждой категории награждаются сувенирной продукцией. Все участники мероприятия получают диплом участника мероприятия в электронном виде.

https://sport.gov-murman.ru/press_centr/novosti/363734/