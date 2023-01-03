Заповедник «Пасвик» проводит конкурс сувениров

Заповедник «Пасвик» объявляет масштабный конкурс «Сувенир из Пасвика». К участию приглашаются мастера и рукодельницы, которые проявят свою креативность, создав сувенир, олицетворяющий традиционные промыслы северного региона.

Сувенир будет уникальным продуктом, который станет изюминкой в лавке заповедника. Приветствуется наличие символики заповедника «Пасвик» и отображение особенностей Севера. Принимаются работы из дерева, железа, камня, текстиля, бумаги, картона, перерабатываемого пластика, возможно изготовление и съедобных изделий.

В числе сувениров могут быть предметы, которые применяются в быту, ежедневного ношения, декоративные, а также электронные носители информации (флэш-носители), канцелярские принадлежности, подарочные наборы или их компоненты. Участниками желательно заранее предусмотреть место для нанесения на их изделия символики заповедника в случае дальнейшего сотрудничества.

В конкурсе «Сувенир из «Пасвика» пять номинаций: «Сувенир для «Пасвика» – расширяем границы» — сувенир, благодаря которому возможно дальнейшее продвижения мастера и заповедника «Пасвик»; «Лучший современный сувенир» – творчество сегодняшнего дня. Прямая противоположность традиционному стилю. Номинация для мастеров, работающих в стиле минимализма; «Пасвик – сохраняем природу Арктики» – сувениры, продвигающие идею заповедности и охраны природы; «Съедобный сувенир – попробовать Север на вкус!» – варенье, пряники и другие продукты длительного хранения, оформленные для возможной продажи в сувенирной лавке заповедника; «Лучший народный сувенир» – лучший сувенир по версии народного голосования. Победитель данной номинации определится путем голосования здесь. В этой номинации участвуют все поступившие работы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для участия в конкурсе нужно до 29 января заполнить заявку об участии по специальной форме. С 30 января по 24 февраля сувениры участников будут принимать по почте — участник отправляет работу в том случае, если ему прислали запрос на ее отправку. А с 7 по 24 февраля будет работать жюри и народное голосование. На 7 марта запланировано подведение итогов.

Победители конкурса получат предложение о дальнейшем сотрудничестве, памятные призы и возможность выставлять свою продукцию в сувенирной лавке заповедника «Пасвик».

Положение о конкурсе.