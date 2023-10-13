«Заповедный Мурман»: Мурманская областная научная библиотека приглашает любителей природы Кольского Севера на фестиваль

Мурманчан и гостей города ждут встречи с представителями природоохранных территорий Кольского Севера - Лапландского государственного природного биосферного заповедника и государственного природного заповедника «Пасвик».

Участники фестиваля получат возможность совершить фотопутешествие к уникальному реликтовому озеру Могильному, проверить свои экологические знания и ответить на вопросы об уникальных заповедных местах Мурманской области, проявить творческие способности на мастер-классе и создать декоративный сувенир ручной работы.

Вход свободный. (12+)

Фестиваль состоится 14 октября, суббота, с 12.00 до 22.00 в залах «Русская Арктика» (4-й этаж), отраслевой литературы и периодических изданий (2-й этаж) и конференц-зале (3-й этаж).

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267485%2Falbum-139605315_00%2Frev