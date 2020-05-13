Запрет на флотский мазут в Арктике: экология или политика?
В феврале 2020 года на седьмой сессии Международной морской организации (ИМО) члены ЕС совместно с США представили предложения распространить на Арктику применение требований правила Международной конвенции МАРПОЛ, которым запрещается использование и перевозки в Антарктиде тяжёлой сырой нефти и тяжелого топлива.
В начале дискуссии по этой проблеме запрет обосновывался необходимостью замедления изменением климата и принятия мер по предотвращению роста температуры окружающей среды. Обоснована ли инициатива с точки зрения науки или это политика, направленная на сдерживание развития арктической зоны России? На этот вопрос газете «Морские вести России» ответил заведующий лабораторией Центрального научно-исследовательского института морского флота (АО «ЦНИИМФ»), кандидат химических наук Геннадий Семанов.
Предложения, от которых ИМО никогда не отказывается
К сожалению, отчёт подкомитета и, соответственно, окончательное решение по предложению ещё не опубликованы, но практика работы в ИМО показывает, что если ЕС и США что-то предлагают, то ИМО это предложение принимает, возможно, с небольшой корректировкой.
Для того чтобы предложение не выглядело очень строгим, авторы предложили принять во внимание проблемы прибрежных арктических стран и позволить им при определенных условиях отсрочить дату вступления в силу правила на 5 лет.
Следует отметить, что ранее речь шла только о запрете использования и перевозки в качестве судового топлива тяжелого топлива. Запрет перевозки его и сырой нефти в качестве груза не обсуждался. Вместе с тем документом, представленным ЕС и США, запрещается и перевозка их в качестве груза, что вызовет значительные трудности в вывозе нефти с российских арктических месторождений.
Эта коварная сажа…
Были представлены документы, которые доказывали, что в Арктике сажа (более правильно говорить «чёрный углерод»), выбрасываемая судовыми дизелями, выпадает на лёд и ускоряет его таяние. Это приводит к повышению температуры окружающей среды, так как свободная ото льда вода в отличие от снега поглощает солнечное излучение и нагревается. Россия, проведя математическое моделирование распространения сажи, выброшенной с судов, по методике, принятой в ЕС, показала, что сажа в основном выпадает не далее
В то же время все расчёты авторов предложения о запрете базировались на данных о судоходстве в Северо-Западной Атлантике, которое весьма интенсивно, но осуществляется на расстоянии более
В целом, запрет использования и перевозок тяжёлых сортов нефти не обеспечит безопасность окружающей среды Арктики и направлен на сдерживание развития арктической зоны России. Поэтому возражать против запрета необходимо не с точки зрения затрат, а с экологической точки зрения.
«Морские вести России» №2 2020г.