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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.20 10:00

Запрет на флотский мазут в Арктике: экология или политика?

В феврале 2020 года на седьмой сессии Международной морской организации (ИМО) члены ЕС совместно с США представили предложения распространить на Арктику применение требований правила Международной конвенции МАРПОЛ, которым запрещается использование и перевозки в Антарктиде тяжёлой сырой нефти и тяжелого топлива.

В начале дискуссии по этой проблеме запрет обосновывался необходимостью замедления изменением климата и принятия мер по предотвращению роста температуры окружающей среды. Обоснована ли инициатива с точки зрения науки или это политика, направленная на сдерживание развития арктической зоны России? На этот вопрос газете «Морские вести России» ответил заведующий лабораторией Центрального научно-исследовательского института морского флота (АО «ЦНИИМФ»), кандидат химических наук Геннадий Семанов.

Предложения, от которых ИМО никогда не отказывается

К сожалению, отчёт подкомитета и, соответственно, окончательное решение по предложению ещё не опубликованы, но практика работы в ИМО показывает, что если ЕС и США что-то предлагают, то ИМО это предложение принимает, возможно, с небольшой корректировкой.

Для того чтобы предложение не выглядело очень строгим, авторы предложили принять во внимание проблемы прибрежных арктических стран и позволить им при определенных условиях отсрочить дату вступления в силу правила на 5 лет.

Следует отметить, что ранее речь шла только о запрете использования и перевозки в качестве судового топлива тяжелого топлива. Запрет перевозки его и сырой нефти в качестве груза не обсуждался. Вместе с тем документом, представленным ЕС и США, запрещается и перевозка их в качестве груза, что вызовет значительные трудности в вывозе нефти с российских арктических месторождений.

Эта коварная сажа…

Были представлены документы, которые доказывали, что в Арктике сажа (более правильно говорить «чёрный углерод»), выбрасываемая судовыми дизелями, выпадает на лёд и ускоряет его таяние. Это приводит к повышению температуры окружающей среды, так как свободная ото льда вода в отличие от снега поглощает солнечное излучение и нагревается. Россия, проведя математическое моделирование распространения сажи, выброшенной с судов, по методике, принятой в ЕС, показала, что сажа в основном выпадает не далее 500 км от судна и её влияние на увеличение температуры окружающей среды не может превышать 0,05о С, что пренебрежимо мало. Таким образом, выбросы сажи могут оказывать влияние на таяние снега и льда, только если суда находятся в ледовых условиях.

В то же время все расчёты авторов предложения о запрете базировались на данных о судоходстве в Северо-Западной Атлантике, которое весьма интенсивно, но осуществляется на расстоянии более 1000 км от кромки льда, следовательно, выбросы с этих судов не могут оказывать какое-либо заметное влияние на климат. Данные исследований были представлены Россией в ИМО, но мнение сторонников запрета они не поколебали и был выдвинут другой аргумент за запрет тяжёлых сортов топлив: их разлив в Арктике приведёт к катастрофическому невосполнимому ущербу окружающей среды. Однако и это обоснование весьма спорно. Любой крупный разлив нефти в Арктике будет катастрофическим для района разлива. Однако разлив лёгких сортов нефти более опасен для морской среды, чем тяжёлых сортов нефти.

В целом, запрет использования и перевозок тяжёлых сортов нефти не обеспечит безопасность окружающей среды Арктики и направлен на сдерживание развития арктической зоны России. Поэтому возражать против запрета необходимо не с точки зрения затрат, а с экологической точки зрения.

 

«Морские вести России» №2 2020г.

 

 

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