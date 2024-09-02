Запрет на использование детьми мобильных на уроках одобряют и учителя, и родители

9 из 10 учителей одобряют запрет на использование мобильных телефонов во время уроков, почти столько же родителей соглашаются с ними. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 родителей школьников и 500 учителей из всех округов страны.

С нового учебного года в школах вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях. Опрос показал, что 87% родителей школьников поддерживают это решение: «Смартфон — отвлекающий фактор. Нет необходимости им пользоваться на уроках». Только 5% опрошенных выступили против запрета: «В телефоне могут быть установлены приложения, жизненно необходимые ребёнку. Например, мониторинг уровня глюкозы».

Среди учителей уровень одобрения ещё выше: 9 из 10 согласились, что мобильные телефоны являются только помехой во время учебного процесса. Лишь 4% не поддержали запрет, а 6% затруднились с ответом, высказав мнение, что иногда необходимо использовать современные технологии на уроках.

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2022 году, поддержка запрета на использование смартфонов растёт как среди родителей, так и среди учителей. Два года назад подобный запрет одобряли 82% родителей и 85% учителей, а сегодня — 87 и 90% соответственно.

Время проведения опроса: 20—30 августа 2024 года.