Запрет на использование детьми мобильных телефонов на уроках в равной мере поддерживают и учителя, и родители. Запрет на мобильные в школе: учителя — за, родители — против

Родители хотят быть на связи со своими детьми, пока те в школе, но поддерживают запрет использования мобильных на уроках. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 родителей школьников и 500 учителей из всех округов страны.

Запрет Министерства РФ просвещения на использование мобильных телефонов на уроках поддерживают 83% родителей школьников. Причём отцы чуть чаще матерей высказывались за эту инициативу: 85% против 81% соответственно. Среди учителей запрет использования мобильных телефонов на уроках поддерживают 87% опрошенных.

В вопросе о полном запрете на сотовые телефоны в школах, как и год назад, единства нет. Подобную идею поддерживают 6 из 10 педагогов и лишь 3 из 10 родителей. Матери чаще отцов против того, чтобы дети оставляли телефоны дома.