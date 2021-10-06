Владимир Путин указом установил в России День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октябряКрупнейшим разделом в бюджете 2022 года будет социальная политика, за ним – затраты на оборону
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)06.10.21 18:00

Запрет на мобильные телефоны у детей в школе поддерживают 3 из 10 родителей, каждый второй — против

Каждый второй учитель поддерживает инициативу, запрещающую детям приносить мобильные телефоны в школу, но большинство родителей школьников против. Такие выводы сделали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие учителя и родители школьников из всех округов страны.

3 из 10 родителей поддерживают инициативу, которая запрещает детям приносить телефоны в школу. «Приносить поддерживаю, а пользование в школе не поддерживаю. Лучше сдавать на время урока учителю», — комментируют респонденты. 53% против подобного запрета: «Ребёнок должен быть на связи с родителями в случае необходимости»; «Связь нужна, чтобы знать, где ребенок и на случай ЧП».

Среди учителей запрет на мобильные в школах поддерживает каждый второй: «У детей будет возможность общаться больше, не портить глаза и не отвлекаться на уроках»; «Постоянное пребывание ребёнка в телефонной игре или ожидания ответа в соцсетях мешает ему в полном объёме сфокусироваться на учебных задачах», — аргументируют педагоги. 38% учителей против подобной инициативы. «Носить их — это фактическая реальность, а вот пользование ими на уроках надо ограничивать»; «У детей должна быть возможность связываться с родителями и пользоваться смартфоном на переменах», — комментируют учителя.

С увеличением возраста учителей растёт и количество сторонников запрета на мобильные телефоны у детей в школе: 44% среди педагогов в возрасте до 34 лет и 56% среди тех, кто старше 45-ти.

По сравнению с аналогичным исследованием 2019 года, сократилось число учителей, поддерживающих идею запрета телефонов у детей в школе: 60% — два года назад, 50% — сейчас. Подобная тенденция прослеживается и среди родителей школьников: 34% — в 2019 году, 30% — сегодня.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис призвал министров предупреждать жалобы жителей
Андрей Сычев, Мурманск - История: Видеостудия "КРЕАТОН".
04.10.21 16:15
Здравствуйте. Выражаю свое мнение и мнение патриотически настроенных депутатов Совета депутатов города-героя, членов уважаемой мурманчанами партии "Единая Россия": Меркушевой, Климовой и Хабарова. Сид
Комментарий к новости:Устно поддержали, тайно прокатили, или Особенности выборов нового главы муниципального образования город Мурманск
GeCnJGjH
04.10.21 13:42
Все без масок! Как в старые - допандемийные времена! Для кого-то День города обернётся вызовом медиков, радость окажется недолгой. Се ля ви...
Комментарий к новости:Более 30 тысяч жителей приняли участие в праздновании 105-летия Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Семейный альбом». Художественный сериал, 9 серия (12+)23:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Самые высокие зарплаты октября на удалёнке в СЗФО: 350 тысяч рублей и выше-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 25 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Владимир Путин указом установил в России День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октября
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика