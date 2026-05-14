Запрет на мобильные телефоны в школах чаще поддерживают родители, которые зарабатывают больше

86% родителей с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц против смартфонов на уроках. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 родителей школьников и 500 учителей со всех округов страны.

Запрет мобильных телефонов на занятиях в школе поддерживают 83% родителей, не согласны лишь 8%, ещё 9% колеблются. Отцы одобряют запрет чуть чаще матерей — 84 и 82% соответственно.

Возраст родителей ощутимо влияет на позицию. Респонденты старше 40 лет поддерживают ограничения активнее: (84% в то время как среди тех, кто младше 39 — 79%). Очевидно, те, чьё детство прошло без смартфонов, воспринимают запрет как более естественный.

Родители с высшим образованием активнее одобряют запрет (85% голосов, тогда как среди окончивших колледжи и техникумы — 77%).

Уровень поддержки растёт с увеличением уровня дохода опрошенных: 83% среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц и 86% среди зарабатывающих от 200 тысяч.

Среди учителей 86% поддерживают запрет, 9% выступают против, и лишь 5% не определились.

Женщины-педагоги одобряют инициативу заметно охотнее (88%, а среди мужчин — 83%).

Педагоги 40 лет и старше поддерживают ограничения значительно сильнее, чем их коллеги в возрасте до 39 лет — 89 и 79%. Судя по комментариям, более молодые преподаватели видят в смартфоне не только угрозу дисциплине, но и возможный учебный инструмент.

Время проведения опроса: 2—24 апреля 2026 года.

