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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.23 18:00

Запрет на продажу молодёжи до 21 года крепкого алкоголя одобряют 37% россиян, любой алкосодержащей продукции — ещё 36%

Предложение Минздрава запретить продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года одобряют 37% россиян, столько же — за ещё более строгие меры. Наиболее категоричны в этом вопросе представители старшего поколения. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

В 2022 году розничные продажи алкоголя на душу населения превысили запланированные показатели, в связи с чем в России рассматриваются новые антиалкогольные меры. Минздрав предлагает запретить продажу крепкого алкоголя (напитков с содержанием спирта более 17,5%) лицам моложе 21 года. С инициативой согласны 37% россиян — это на 3 п.п. больше, чем в 2021 году, когда Минздрав уже выступал с аналогичным предложением. Еще 36% считают, что следует запретить продавать молодёжи до 21 года не только крепкие напитки, но и вообще любой алкоголь. Лишь 16% выступают против инициативы Минздрава: респонденты считают, что запрет не решит проблему, а лишь приведет к расширению «чёрного рынка» («Пить будут по-прежнему, только алкоголь будет некачественный»).

Предложенные Минздравом меры женщины одобряют чаще мужчин (42% против 34% соответственно). Старшее поколение — чаще опрошенных до 34 лет (41% против 33%). Трезвенники — чаще тех, кто употребляет спиртное (36% против 33%).

По мнению 59% россиян, минимальный возраст, с которого в России должна быть разрешена продажа алкоголя, — 21 год. В поддержку действующей нормы (с 18 лет) высказался каждый четвертый (24%), и лишь 4% опрошенных предложили разрешить продавать спиртное уже с 16 лет. Сторонников продажи алкоголя с 16 и с 18 лет больше всего среди респондентов моложе 34 лет (6% и 31% соответственно), а тех, кто ратует за более поздний возраст, — среди опрошенных старше 45-ти (64%). Употребляющие спиртные напитки почти вдвое чаще трезвенников считают совершеннолетие адекватным возрастным порогом для продажи алкоголя (32% против 17%).

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