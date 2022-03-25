Запрет на работу в такси для водителей, получивших права за рубежом, поддерживает 3 из 4 россиян

Большинство россиян поддерживает инициативу о запрете на работу в такси для водителей, получивших права за границей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил запретить работать в такси водителям с правами, выданными за рубежом. По его мнению, таксисты должны сдавать российские экзамены, прежде чем садиться за руль. Большинство россиян (72%) поддерживает эту инициативу, аргументируя свою позицию многочисленными случаями аварий с участием такси и небезопасным стилем вождения многих приезжих. Только 8% выступают против такого запрета. Опрошенные опасаются, что экзамены станут лишь способом незаконного заработка для тех, кто их принимает: «Какая разница, чьи права, если большинство россиян их покупает? Купят и приезжие. Просто ещё один канал для коррупции».

Сторонников введения экзаменов для таксистов-мигрантов больше среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей (79%). Мужчины поддерживают инициативу Валерия Фадеева чаще женщин (76% против 68%). Россияне до 34 лет поддерживают предложение реже всех, но и среди них большинство респондентов — за запрет использования иностранных и международных водительских прав для таксистов (60%).