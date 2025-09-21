Запрет на регистрационные действия с недвижимостью побудил коммерческую организацию погасить все свои долги

В отделении судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам на сумму более 500 тысяч рублей. Самостоятельно задолженность организация-должник погашать не торопилась, денежные средства на счетах отсутствовали.

В рамках исполнительного производства судебный пристав установил, что в собственности общества с ограниченной ответственностью находится 12 объектов недвижимого имущества. С целью побуждения организации к оплате задолженности судебный пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении данного имущества.

Поначалу эта мера никак не взволновала фирму, но, как правило, самые интересные для бизнеса контракты бывают подчас неожиданными и дорогими.

Фирма получила хорошее предложение по продаже одного из объектов недвижимости на очень выгодных условиях, однако осуществить сделку не удалось из-за наложенного запрета. Чтобы не упустить выгодное предложение, организация-должник оплатила задолженность и исполнительский сбор в полном объёме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, ограничения отменены.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.