Запрет на сотовые телефоны в школе: большинство учителей — за, большинство родителей — против

Министерство просвещения с 1 сентября ввело запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Соответствующая норма уже прописана в санитарных правилах для школ. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, как относятся к этой инициативе педагоги и родители школьников.

Практически 6 из 10 родителей против новой нормы (57%). За — 31%, причём больше всего сторонников — среди отцов (33% против 28% среди матерей).

Среди учителей численный перевес имеют противники мобильных на уроках (51%). Среди мужчин-преподавателей таковых больше, чем среди женщин (53 и 50% соответственно). Наиболее же активно нововведение поддерживает старшее поколение педагогов (57%). Не одобряют инициативу Минпросвещения 39% учителей.

По сравнению с прошлым годом число родителей, которые не хотят, чтобы их детей лишали возможности использования мобильных телефонов в школах, выросло. Количество сторонников инициативы среди преподавателей не изменилось.

Как комментирует эту ситуацию Роспотребнадзор, «министр просвещения напомнил о том, что в соответствии с ранее утвержденными СанПиН использование мобильных телефонов на уроке в учебных целях не допускается, — говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства 31 августа. — Глава ведомства отметил, что для экстренной связи телефон, конечно, может присутствовать у ребёнка, но во время учебного процесса телефоны не должны использоваться».