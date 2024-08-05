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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.24 17:30

Запрет на совершение сделок без личного участия собственника обеспечит безопасность вашей недвижимости

В последнее время всё чаще можно встретить новость о том, что мошенники придумывают новые способы обмануть граждан. Какой есть законный механизм обезопасить свои права, как не остаться без квартиры, даже не узнав об этом, разъяснили в региональном Росреестре.

Самый действенный способ защиты недвижимого имущества - это запрет на совершение сделок без личного участия собственника. При поступлении в Росреестр такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости вносится соответствующая запись и в случае обращения третьих лиц с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности оно будет возвращено без рассмотрения. Заявление о запрете на действия c недвижимостью без личного участия собственник может подать в «личном кабинете» на сайте Росреестра, в разделе «ЗемляДом» на портале «Госуслуги», а также в любом офисе МФЦ независимо от местонахождения объекта недвижимости. Заявление подаётся отдельно в отношении каждого из имеющихся объектов недвижимости.

«Если в середине прошлого года от мурманчан поступило всего 231 заявление о несовершении регистрационных действий без личного участия, то в этом году объём таких заявлений вырос почти в 6 раз. Это значит, что люди нас слышат, и стараются обезопасить себя от мошеннических схем», – прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

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