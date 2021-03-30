Запрет перевалки «борт в борт» может привести к сокращению вылова рыбы

Готовящиеся поправки в Кодекс торгового мореплавания могут негативно отразиться на добыче рыбы, следует из заключения комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по рыбному хозяйству и аквакультуре, с которым ознакомились «Ведомости». Руководитель комиссии Герман Зверев подтвердил его подлинность.

Речь о поправках, которые разработало правительство: они предполагают запрет перегрузки опасных и вредных веществ с судна на судно за пределами морских портов во внутренних морских водах, в территориальном море России и в исключительной экономической зоне. К таким веществам, согласно действующему кодексу, например, относится перевозимая нефть, сжиженный газ и т.д.

Представитель Минтранса отметил, что версия документа ещё не окончательная, документ ещё обсуждается в правительстве.

Комиссия РСПП указывает, что новые правила затронут также и рыбопромышленников. Дело в том, что опасным веществом по действующему законодательству также считается и рыбная мука: её делают в море из отходов от переработки рыбы, и в дальнейшем продают на экспорт, в основном предприятиям аквакультуры в качестве компонента корма для рыбы. По Международному кодексу морской перевозки опасных грузов, она признана веществом, способным к самовозгоранию.

Сейчас рыбаки для освобождения мощностей периодически перегружают муку на транспортные суда и отправляют в порт, говорит Зверев. Если поправки Кодекс торгового мореплавания в таком виде будут приняты, то, например, во время минтаевой путины рыбакам придётся каждые 20-25 дней направлять рыбопромысловые суда в порты, чтобы перегрузить муку, рассказывает Зверев. Путь до порта и обратно, учитывая стоянку, занимает в среднем около 10 суток. Потеря промыслового времени приведёт к недовылову, а затраты увеличатся примерно на 100 млн руб. за один такой рейс. Это приведет к существенному росту себестоимости рыбопродукции, заключает он. А производство рыбной муки станет нецелесообразным, говорит президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Дальневосточные предприятия могут потерять до 10 млрд рублей ежегодного дохода от ее реализации. Для минтаевого промысла это 5-6% от суммарного дохода предприятий, добавляет он.

РСПП уже направил в Государственно-правовое управление президента предложение не запрещать перегрузку рыбной муки с судна на судно для рыбопромышленников, а также другие замечания, уточнил «Ведомостям» вице-президент РСПП Александр Варварин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Ведомостей» на момент публикации материала.

Правительство знает о такой позиции бизнеса, говорит Марта Галичева, представитель вице-премьера Виктории Абрамченко. По её словам, проект ещё будет дорабатываться, мнение бизнеса будет учтено. Представитель Росрыболовства заверил, что агентство совместно с Минтрансом прорабатывает поправки, которые позволят не распространять ограничения на рыбопромышленников.

По мнению Зверева, новое законодательство может нанести сильный удар по предприятиям, которые строят суда по программе инвестиционных квот. По ней компании размещают заказы на строительство судов на российских верфях и получают дополнительные квоты на добычу рыбы. Сейчас строится 56 таких рыбопромысловых судов для производства рыбного филе, говорит он. Каждое из таких судов может добывать до 60 тысяч тонн рыбы в год, и к ним законодательно установлены требования по производству рыбной муки, говорит президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (в нее входят предприятия Русской рыбопромышленной компании), Алексей Осинцев. 100% переработка отходов основного производства в рыбную муку – важный аспект сохранения экологии, добавляет Осинцев. Зверев говорит, что при производстве филе минтая отходы составляют 70% от веса улова.