Опять взрывают, снова дороги перекрываютХОРОШИЕ НОВОСТИ: Вопреки пандемии - «кухни-невидимки», электроэнергия из апельсинов и 300-килограмовый замок
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.03.21 12:30

Запрет перевалки «борт в борт» может привести к сокращению вылова рыбы

Готовящиеся поправки в Кодекс торгового мореплавания могут негативно отразиться на добыче рыбы, следует из заключения комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по рыбному хозяйству и аквакультуре, с которым ознакомились «Ведомости». Руководитель комиссии Герман Зверев подтвердил его подлинность.

Речь о поправках, которые разработало правительство: они предполагают запрет перегрузки опасных и вредных веществ с судна на судно за пределами морских портов во внутренних морских водах, в территориальном море России и в исключительной экономической зоне. К таким веществам, согласно действующему кодексу, например, относится перевозимая нефть, сжиженный газ и т.д.

Представитель Минтранса отметил, что версия документа ещё не окончательная, документ ещё обсуждается в правительстве.

Комиссия РСПП указывает, что новые правила затронут также и рыбопромышленников. Дело в том, что опасным веществом по действующему законодательству также считается и рыбная мука: её делают в море из отходов от переработки рыбы, и в дальнейшем продают на экспорт, в основном предприятиям аквакультуры в качестве компонента корма для рыбы. По Международному кодексу морской перевозки опасных грузов, она признана веществом, способным к самовозгоранию.

Сейчас рыбаки для освобождения мощностей периодически перегружают муку на транспортные суда и отправляют в порт, говорит Зверев. Если поправки Кодекс торгового мореплавания в таком виде будут приняты, то, например, во время минтаевой путины рыбакам придётся каждые 20-25 дней направлять рыбопромысловые суда в порты, чтобы перегрузить муку, рассказывает Зверев. Путь до порта и обратно, учитывая стоянку, занимает в среднем около 10 суток. Потеря промыслового времени приведёт к недовылову, а затраты увеличатся примерно на 100 млн руб. за один такой рейс. Это приведет к существенному росту себестоимости рыбопродукции, заключает он. А производство рыбной муки станет нецелесообразным, говорит президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Дальневосточные предприятия могут потерять до 10 млрд рублей ежегодного дохода от ее реализации. Для минтаевого промысла это 5-6% от суммарного дохода предприятий, добавляет он.

РСПП уже направил в Государственно-правовое управление президента предложение не запрещать перегрузку рыбной муки с судна на судно для рыбопромышленников, а также другие замечания, уточнил «Ведомостям» вице-президент РСПП Александр Варварин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Ведомостей» на момент публикации материала.

Правительство знает о такой позиции бизнеса, говорит Марта Галичева, представитель вице-премьера Виктории Абрамченко. По её словам, проект ещё будет дорабатываться, мнение бизнеса будет учтено. Представитель Росрыболовства заверил, что агентство совместно с Минтрансом прорабатывает поправки, которые позволят не распространять ограничения на рыбопромышленников.

По мнению Зверева, новое законодательство может нанести сильный удар по предприятиям, которые строят суда по программе инвестиционных квот. По ней компании размещают заказы на строительство судов на российских верфях и получают дополнительные квоты на добычу рыбы. Сейчас строится 56 таких рыбопромысловых судов для производства рыбного филе, говорит он. Каждое из таких судов может добывать до 60 тысяч тонн рыбы в год, и к ним законодательно установлены требования по производству рыбной муки, говорит президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (в нее входят предприятия Русской рыбопромышленной компании), Алексей Осинцев. 100% переработка отходов основного производства в рыбную муку – важный аспект сохранения экологии, добавляет Осинцев. Зверев говорит, что при производстве филе минтая отходы составляют 70% от веса улова.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЦели и задачи Партия пенсионеров формирует из требований миллионов пожилых россиян
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.03.21 22:21
Почему у здания Администрации есть дворник, а в жилых домах их наличие город не контролирует? При СССР снега бывало больше, и проблем таких не было, а они тут целый детектив создали...
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему при уборке снега прилагаются титанические усилия, но результат получается неудовлетворительный – ответ знает Евгений Никора
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
29.03.21 21:18
Здравствуй, зрители nелеканала «Арктик-ТВ». Работники телеканала «Арктик-ТВ», прекратите предъявлять претензии начальнику отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетни
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Без трубы виноватые
Хана Каценеленбоген.
29.03.21 15:04
Да, меня тоже волнует вопрос реконструкции и дата открытия главной театральной сцены Кольского Заполярья! И я прекрасно понимаю мадам Бурак (Смирнову) Юлию Геннадьевну. В месте, где работают женщины,
Комментарий к новости:Ещё немного, ещё чуть-чуть - реконструкция Мурманского областного драматического театра продолжается
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Сталинград. Победа, изменившая мир». Документальный цикл, серия 6 (12+)15:40«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Самые дорогие вакансии марта в Мурманске - «SuperJob рТоп»-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 47 копеек, доллар теряет почти 13 копеек-PRO Энергетику (18+)Минэнерго и ЖКХ Мурманской области представило Общественному совету доклад об итогах работы в 2020 году-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Запрет перевалки «борт в борт» может привести к сокращению вылова рыбы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика