Запрет продажи вейпов поддерживают 67% россиянУдивительные люди нашей планеты: 80-летний владелец кафе в Токио, пожилой индиец и художник из Омана
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)02.04.23 13:00

Запрет продажи вейпов поддерживают 67% россиян

Полный запрет вейпов в России поддерживают 2 из 3 россиян. Закономерно, что сами курильщики электронных сигарет чаще всего выступают против столь радикальных мер. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Выступая в Госдуме, вице-премьер России Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение спикера Вячеслава Володина о полном запрете продажи вейпов. Эту инициативу парламентариев сегодня поддерживает 2 из 3 россиян (67%). Против выступают 13%: по их мнению, в случае запрета неизбежен возврат курильщиков к не менее вредным традиционным сигаретам, а кроме того, запрет создаст условия для нелегальной торговли.

Курильщики вейпов поддерживают запрет почти в 3 реже, чем некурящие, и в 2,5 раза реже, чем те, кто курит обычные сигареты (25% против 71 и 65% соответственно).

Сторонников инициативы больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (73%), а меньше всего — среди респондентов моложе 34 лет (59%), то есть представителей того поколения, которое, по мнению депутатов, «надо спасать».

Женщины одобряют тотальный запрет вейпов чаще мужчин (69% против 64%).

В январе этого года в Госдуме уже обсуждали полный запрет продажи электронных сигарет. С тех пор сторонники этой меры по-прежнему в большинстве.

Время проведения опроса: 24—27 марта 2023 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире20:20«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:50«Близнец». Художественный фильм (16+)22:40«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Топ-10 вакансий для мурманчан, которые не хотят стоять в пробках по утрам-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 35 копеек, доллар укрепился почти на 24 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №2 Кольской АЭС отключён от сети действием автоматики-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 и 3 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Что, кроме Дня смеха, ждёт россиян с 1 апреля
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика