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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.25 18:30

Запрет соцсетей для подростков поддерживает каждый второй родитель

Каждый второй родитель поддерживает запрет социальных сетей для детей до 15 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Министры, отвечающие за цифровую политику во Франции, Испании и Греции, совместно разработали законопроект о запрете доступа к социальным сетям для детей и подростков до 15 лет. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал лично ввести запрет, если он не будет принят на уровне Евросоюза.

Согласно данным опроса, 46% россиян поддерживают введение подобного запрета и в нашей стране: «В соцсетях есть риск завести знакомство с ненужными людьми»; «Вместо учебы, они зависают в соцсетях». 3 из 10 высказались против: «Запретами ничего не добьешься»; «Если ввести запрет, то дети все равно будут сидеть в социальных сетях, но тайно. И вот тогда контролировать станет намного сложнее»; «Соцсети — это общение. Запретить общаться до 15 лет?» Каждый четвертый (23%) затруднился с ответом.

Чем старше, тем критичнее наши граждане относятся к соцсетям для детей: если среди молодёжи до 35 лет законопроект одобряют 37%, то среди граждан старше 35 лет — уже каждый второй (50%).

Среди родителей детей от 7 до 15 лет поддержка ещё выше: 52% соглашаются с необходимостью введения запрета, 26% выступают против.

Ранее «SuperJob» уже проводил исследование по поводу запрета доступа в соцсети для подростков, тогда такой законопроект рассматривали в Австралии. Интересно, что среди россиян число сторонников подобных инициатив только выросло: в ноябре 2024 года поддержку выразили 44% граждан и 46% родителей, сегодня их уже 46 и 52% соответственно.

Время проведения опроса: 16—17 июня 2025 года.

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