Запретных тем нет: губернатор Андрей Чибис провёл рабочие встречи с представителями фракций Мурманской областной Думы

В преддверии отчёта перед Мурманской областной Думой о работе регионального правительства губернатор Андрей Чибис провёл серию традиционных рабочих встреч с членами парламентских фракций. В областной Думе седьмого созыва работают «Единая Росссия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – патриоты – за правду», и фракция «Российской партии пенсионеров».

«Несмотря на непростой 2022 год мы прошли его с достойными показателями. За 4 года, которые мы вместе работаем, экономика показала уверенный рост, все, что касается социальной сферы, то мы обсудим на докладе. Сегодня предлагаю вам обозначить дополнительные темы, которые необходимо отразить, это позволит заранее уточнить акценты доклада, не только связанные с отчётом, но и все значимые для северян. Запретных тем нет», – обратился глава региона к депутатам.

Важным вопросом, который обсудили в рамках встреч, стало формирование бюджета региона. Так, в числе предложений, внесенных фракцией партии «Единая Россия» – возможность раньше начать совместную работу по обсуждению приоритетов для муниципалитетов: уже в летний период. Также вспомнили практику защиты бюджетов представителями муниципальных администраций – её предложено возродить.

«Отличная инициатива. Давайте её вновь введём. Вместе будем внимательно смотреть, что есть, где зоны роста, куда муниципалитеты расходуют средства, как ими распоряжаются. И вместе корректировать эффективность», – прокомментировал Андрей Чибис.

Депутат Михаил Павлов рассказал губернатору, что по поручению главы региона в Кандалакше уже началось строительство дома для семьи участника специальной военной операции, жильё которого серьёзно пострадало при пожаре. Ранее жена бойца обращалась к губернатору с этим вопросом.

В рамках встречи губернатора с фракцией КПРФ её глава предложил развивать участие общественности в приёмке различных работ: дорожных строительных, по капитальному ремонту. Также он поблагодарил губернатора за внимание в регионе к мероприятиям патриотической направленности, и подчеркнул, что партия также ведёт масштабную работу среди молодёжи и подростков по увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне, рассказывает о борьбе с фашистской идеологией. В рамках антифашистских мероприятий в России проходит автопробег «Наша великая Родина», стартовавшая в марте из Крыма. 24 апреля в рамках эстафеты в Мурманск и Полярный будет доставлена масштабная копия Знамени Победы.

Депутаты фракций партий ЛДПР, «Справедливая Россия – патриоты – за правду» и «Российская партия пенсионеров» также имели возможность обсудить с главой региона приоритетные для них вопросы.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона поблагодарил парламентариев за совместную работу и оперативное принятие законопроектов.

«Спасибо представителям всех фракций за продуктивное и конструктивное взаимодействие, резонные замечания, оперативное принятие наших законопроектов. В особенности касающихся поддержки семей мобилизованных и участников СВО, а также других социальных направлений», – подчеркнул Андрей Чибис.

«Встречи фракций с главой региона в областной Думе проходят традиционно несколько раз в год. Считаю, что такой откровенный диалог в неформальной обстановке позволяет избежать многих разночтений. Перед ежегодным отчётом губернатора об итогах работы правительства области каждая фракция готовит письменно по пять вопросов, которые утверждаются на Совете Думы и направляются главе региона. У каждой фракции свои вопросы и свое видение решения той или иной проблемы. Перед заседанием областной Думы мы получаем на них ответы, и чтобы избежать недопонимания, или получить более подробный ответ, такие встречи крайне важны. В ходе общения с губернатором законодатели высказывают свои предложения, которые не остаются без внимания. Подчеркну, что у областной Думы и правительства Мурманской области сложилось конструктивное взаимодействие, как правило, большинство вопросов решаются в рабочем порядке», – прокомментировал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Отметим, отчёт главы региона состоится 25 апреля, в 14.00. Онлайн-трансляция будет доступна на странице Андрея Чибиса в социальной сети «ВКонтакте», в телеграм-канале.

Фото: https://gov-murman.ru