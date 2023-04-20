Запретных тем нет: губернатор Андрей Чибис встретился с представителями СМИ

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с представителями СМИ. Глава региона подчеркнул, что благодаря труду заполярных журналистов у северян всегда есть доступ к своевременной, объективной, достоверной информации.

Губернатор особо отметил, что запретных тем нет, и такой формат беседы очень важен для того, чтобы СМИ более чётко понимали, что происходит в регионе, как решаются проблемные задачи. Общение с журналистами продлилось более двух часов, представителей СМИ интересовали вопросы из самых разнообразных сфер жизни региона – экономики, ЖКХ, здравоохранения, благоустройства и других.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, завершая встречу, глава региона подчеркнул, что относится к работе представителей СМИ с глубочайшим уважением.

«Команда правительства Мурманской области работает практически в круглосуточном режиме, чтобы в условиях санкционного давления, экономических рисков, нарушения логистических цепочек, задач, связанных со специальной военной операцией, делать всё, чтобы регион продолжал движение вперед. И наша общая задача – информировать об этом, ведь от того, чем наполнена новостная повестка, напрямую зависит настроение людей, их желание развивать регион и делать жизнь в нём лучше», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru