Запретных тем нет: в Доме культуры посёлка Мурмаши состоялась встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с местными жителями

Вчера, открывая мероприятие, глава региона отметил, что подобные встречи – отличная возможность задать прямой вопрос губернатору, рассказать о насущных проблемах или высказать инициативы, которые помогут повысить качество жизни в посёлке энергетиков.

«За последние годы посёлок Мурмаши заметно изменился – стал более комфортным для жизни. Регламент нашей встречи следующий: задавайте все вопросы, которые волнуют. Запретных тем нет», – сказал Андрей Чибис.

Многие вопросы, заданные главе региона, имели сходства с теми, что регулярно звучат на встречах губернатора с жителями Мурманской области. Например, северяне попросили Андрея Чибиса принять меры по благоустройству дворовых территорий на улице Тягунова, а также запланировать капитальный ремонт жилых домов. На улице Причальной мурмашинцев беспокоит состояние канализационной системы, которая давно пришла в негодность. Глава администрации Кольского района Александр Лихолат отметил, что на данном участке ведутся активные работы по восстановлению системы – одна часть канализационный сети уже отстроена, на очереди – вторая. Важно, что работы были начаты вовремя: состояние сети не отвечало техническим требованиям.

Несколько вопросов, адресованных губернатору, были посвящены здравоохранению. Врач-педиатр местной поликлиники, переехавшая в Мурмаши по программе «Земский доктор», рассказала, что испытывает трудности со съёмом жилья. По словам женщины, в посёлке не хватает квартир, которые можно арендовать. Отвечая на вопрос, Андрей Чибис напомнил, что в ближайшее время в городе Кола начнётся строительство нового микрорайона. Однако вопрос нехватки жилья в настоящее время будет незамедлительно взят в работу региональным правительством, а также администрацией Кольского района.

Жители посёлка также акцентировали внимание на санатории «Лапландия». Мурмашинцы рассказали, что раньше они могли свободно прогуливаться по его территории, но больше такой возможности нет. Андрей Чибис отметил, что благоустройство общественных пространств – одна из важнейших задач областного правительства. А это значит, что в посёлке будут появляться новые зоны для отдыха, досуга и прогулок.

Директор детского сада №18 Ирина Пронина поблагодарила главу региона за поддержку и внимание к дошкольным учреждениям региона.

«Мурмаши развиваются, вместе с ними – детский садик, в который ходит много маленьких жителей посёлка. Отдельное спасибо за реализацию проекта «Арктическая школа», в рамках которого детский сад очень преобразился. Кроме того, мы уже становились победителями двух конкурсов. Будем признательны, если вы будете и дальше оказывать внимание маленьким посёлкам и населенным пунктам Мурманской области», – подчеркнула Ирина Анатольевна.

Также к Андрею Чибису обратились мурмашинцы, которые получили сертификаты на строительство жилья в рамках программы «Свой дом в Арктике». Северянка отметила, что к дачному участку, который находится недалеко от Мурмашей, проложена грунтовая дорога. Она не предназначена для прохода большегрузов, но это правило регулярно нарушается. Андрей Чибис отметил, что вопрос будет взят на контроль и решён в рабочем порядке.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение встречи глава региона поблагодарил мурмашинцев за неравнодушие ко всему, что происходит в посёлке, в котором многие родились и прожили целую жизнь.

«Вопросы, которые прозвучали, будут обязательно взяты на контроль и решены надлежащим образом. Посёлок меняется, и очень важно, что вы это замечаете. Отдельное спасибо представителям старшего поколения, которых интересует, что будет дальше. Спасибо за ваше неравнодушие. Мы точно будем двигаться только вперёд! Крепкого здоровья и такой же активности!», – подытожил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru