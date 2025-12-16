Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинацияхМурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
Запросы работающих россиян к 2026: больше карьерного роста и признания заслуг. На снижение нагрузки никто не надеется

Карьерные амбиции и запросы на признание заслуг у россиян максимальны за 5 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Абсолютным и ожидаемым приоритетом для большинства россиян в 2026 году является повышение зарплаты (63% голосов опрошенных). Этот запрос главный для всех, независимо от пола, возраста, благосостояния или уровня образования. На втором месте — карьерный рост (36%). Стабильность — на третьей строке (29%).

По 23% россиян хотели бы улучшения условий труда и адекватного руководства. Запрос на новые интересные задачи есть у 19%. Ещё 18% ждут расширения компенсационного пакета. 16% надеются на признание их заслуг перед компанией. По 7% хотели бы снижения рабочей нагрузки и улучшения отношений с коллегами.

Ничего не ждут от работы только 4% россиян.

Карьерный рост наиболее важен для молодёжи до 35 лет (48%), тогда для поколения 45+ этот фактор теряет актуальность (25%). Напротив, запрос на стабильность закономерно усиливается с возрастом: его важность отмечают 18% опрошенных до 35 лет, 33% респондентов 35—45 лет и 38% среди респондентов 45+. Интересно, что новых задач чаще ждут работники старше 45 лет (28%), чем молодёжь до 35 лет (11%).

Женщины несколько чаще мужчин указывают на важность карьерного роста, адекватного руководства и новых задач.

Для работников с зарплатой от 150 тысяч рублей интересные задачи важнее, чем для зарабатывающих меньше (26%). Респонденты с доходом до 80 тысяч рублей в месяц демонстрируют повышенный запрос на стабильность (40%) и увеличение зарплаты (68%).

Как изменились запросы россиян за несколько лет?

О карьере и признании заслуг сегодня мечтают чаще, чем когда-либо за последние 5 лет. На снижение нагрузки надеются вдвое реже, чем год назад.

Таким образом, ожидания от работы стали более сложными и динамичными. Финансовый мотив, оставаясь доминирующим, перестает быть единственным. Работники, особенно молодые и со средним доходом, всё активнее стремятся к развитию и продвижению. В то же время зрелые специалисты ищут смысл и интерес в задачах. Тем, кто зарабатывает ниже среднего, нужны гарантии стабильности. Работодателям, стремящимся удержать ценные кадры, стоит учитывать это разнообразие запросов в системе мотивации на 2026 год.

Время проведения опроса: 1—5 декабря 2025 года.

-

