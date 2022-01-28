Запущен Баренцев финансовый механизм: инструментом поддержки смогут воспользоваться организации Мурманской области

Запущен механизм, который позволит финансировать трансграничные проекты в рамках Баренцева сотрудничества. Первый конкурс проектных заявок под названием «Регион возможностей» с общим бюджетом в 730 тысяч евро стартует в конце апреля 2022 года.

Баренцев финансовый механизм нацелен на продвижение устойчивого развития и укрепление контактов между жителями Баренцева/Евроарктического региона. Механизм будет применяться для проектов во всех сферах Баренцева сотрудничества, включая в том числе вопросы молодежи, бизнеса, туризма, транспорта и логистики, окружающей среды, здравоохранения, образования и науки, культуры, коренных народов. Первый конкурс проектных заявок будет направлен на поддержку деятельности Баренцевых рабочих групп. Их перечень опубликован по ссылке. Организации Мурманской области смогут принять участие в конкурсном отборе.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, максимальный грант для одного проекта составляет 40 тысяч евро, однако в особых случаях его размер может быть увеличен. Продолжительность проекта, как правило, ограничивается двумя годами, но может быть продлена до трёх лет.

Форма онлайн-заявки будет опубликована в день открытия конкурса.

До старта приёма заявок для потенциальных соискателей из Мурманской области будет проведено несколько информационных семинаров. Информация о них также будет опубликована позднее.