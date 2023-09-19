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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.23 17:00

Запущен новый цифровой проект в сфере туризма от сервиса путешествий «Tutu» и Минвостокразвития

Сервис путешествий при поддержке Минвостокразвития запустил информационный проект, знакомящий гостей с возможностями отдыха на Дальнем Востоке и в Арктике.

Туристы смогут спланировать поездку по субъектам РФ. Сейчас их 18: Амурская, Архангельская, Мурманская, Сахалинская, Магаданская области, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский, Приморский, Красноярский края. Также в проекте участвуют республики Коми, Карелия, Бурятия, Саха (Якутия), Еврейская автономная область, Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В прошлом году в этих регионах побывали 8,8 миллиона туристов.

Сервис позволит пользователям узнать стоимость билетов, сезонную загрузку отелей, познакомит с достопримечательностями, гастробрендами и наиболее популярными маршрутами.

Регионы смогут видеть динамику развития в сфере туризма, анализировать успехи соседей и перенять эффективные методики привлечения туристов, объясняет замгенерального директора компании «Туту» Игорь Сивец.

В 2022 году Мурманскую область посетили более 500 тысяч человек. Чаще всего сюда прилетали из Москвы (40,6% авиапассажиров), Санкт-Петербурга (29,5%), Краснодарского края (5,2%), Архангельской области (2,6%) и Ставропольского края (1,8%). На поезда больше всего билетов купили из Санкт-Петербурга (34,4%), Москвы (19,3%), Карелии (9,7%), Краснодарского края (7%) и Архангельской области (6,4%).

В Мурманской области туристы могут выбрать из 151 официально зарегистрированного объекта размещения: 84 отелей, 47 гостевых домов и 20 хостелов. В регионе есть шесть отелей уровня четыре «звезды», 20 отелей с тремя «звёздами», 27 — с одной или двумя «звёздами», у 98 объектов нет присвоенных «звёзд».

Как сообщает региональный комитет по туризму, в основном в Мурманскую область отправляются молодые путешественники в возрасте от 18 до 34 лет. Главные цели — посмотреть природу и животный мир (35%), увидеть интересные достопримечательности (26%). Среди позитивных факторов после поездки в регион отмечают гостеприимство местных жителей (50%), небольшое количество туристов (48% опрошенных tutu) и много возможностей для досуга и развлечений (35%).

В качестве сувениров из региона чаще всего привозят вяленую оленину, морепродукты, варенье и соусы из северных ягод, изделия из оленьего меха и рыбьей кожи, поморские обереги «козули», украшения с использованием редких минералов. А из гастрономии путешественников в Мурманской области интересуют оленина, рыба и морепродукты.

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