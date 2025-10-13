Новый рекорд: 464 тысячи туристов посетили Мурманскую область за 8 месяцев 2025 годаМурманская команда «Заполярье» вышла в финал Международной лиги КВН
Запущен новый сервис на портале «Госуслуги» по оказанию юридической помощи

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на портале «Госуслуги» стала доступна жизненная ситуация «Бесплатная юридическая помощь». Сервис предоставляет правовую поддержку социально незащищенным категориям населения. Граждане могут получить консультации по вопросам назначения пенсий, предоставления жилищных субсидий малоимущим, защиты прав детей-сирот и другим социально значимым темам.

«Благодаря жизненным ситуациям люди тратят минимум времени на решение своих вопросов – реже ходят по инстанциям и заполняют меньше документов. А также получают готовый план действий и исчерпывающую информацию, как решить свой вопрос. Такой комплексный подход очень важен для людей, которые нуждаются в юридической защите. Жизненная ситуация «Бесплатная юридическая помощь» запущена на портале Госуслуг для обеспечения социально незащищенных граждан юридической поддержкой оперативно и безопасно», — сообщил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

В Министерстве цифрового развития Мурманской области пояснили, что новые жизненные ситуации реализуются в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует Дмитрий Григоренко.

Жизненная ситуация «Бесплатная юридическая помощь» позволяет записаться на консультацию к государственному юристу в любом регионе страны: необходимо найти адрес ближайшего юридического бюро и выбрать удобное время для визита. Для получения помощи изначально достаточно описать свою проблему в электронной форме. Специалист при необходимости расскажет, как действовать по закону, составит документы, которые помогут защитить интересы в суде.

В правительстве России уверены, новый сервис поможет гражданам избежать мошеннических схем, поскольку является надежным и официальным каналом для получения бесплатной юридической помощи.

Найти жизненную ситуацию можно в соответствующем каталоге на главной странице портала «Госуслуги». Сейчас в нём, в том числе для жителей Мурманской области, доступны 37 федеральных жизненных ситуаций, таких как «Поступление в вуз», «Многодетная семья» и «Выход на пенсию».

