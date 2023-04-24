Запущен самый востребованный конкурс на территории Мурманской области для предпринимателей, самозанятых и физических лиц, которые планируют открыть собственный бизнес

Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Губернаторский старт, как мера поддержки, реализуется с 2020 года. За это время победителями проекта стали 105 участников, получившие более 99 миллионов рублей на реализацию своих идей. В этом году максимальная сумма гранта равна двум миллионам рублей. Своё дело можно открыть как в крупных городах региона, так и в приграничных, удаленных населённых пунктах Мурманской области, в ЗАТО и моногородах. Также сохранены особые условия для бывших военнослужащих – участников специальной военной операции и членов их семей», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона отметил, что на реализацию проектов-победителей предусмотрено 40 млн рублей из регионального бюджета. Заявки принимают до 24 мая в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе.

«Приглашаю всех инициативных предпринимателей и желающих открыть своё дело северян принять участие в конкурсе и получить поддержку регионального правительства на реализацию своего проекта», – обратился глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru