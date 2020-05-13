Запущен сервис для оформления единовременной выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Минкомсвязь России сообщает, что по адресу posobie16.gosuslugi.ru россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трёх до 16 лет.

Услуга запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая 2020 года Президентом РФ Владимиром Путиным поправок в Указ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». В соответствии с документом, единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 года).

Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.

Ранее в рамках социальной поддержки семей с детьми на Единый портал Госуслуг была выведена услуга по подаче гражданами РФ заявления на ежемесячную дополнительную выплату в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет. Эту выплату могут получить семьи, имеющие право на материнский капитал. Если детей в возрасте до трёх лет в семье несколько, выплаты назначаются на каждого ребёнка. Эта мера поддержки действует в апреле - июне 2020 года, при этом подать заявление на получение выплаты можно до 1 октября 2020 года.