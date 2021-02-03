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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.21 09:30

Запущен временный рейдовый комплекс для перевалки газа «Ямал СПГ» в Мурманске

В морском порту Мурманск после успешно проведенных ранее тестовых испытаний и включения в пределы пункта пропуска введён в эксплуатацию Временный рейдовый перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области (ВРПК СПГ, Комплекс). Комплекс предназначен для перевалки СПГ, экспортируемого компанией ОАО «Ямал СПГ», сообщает пресс-служба Центральной энергетической таможни.

Целью тестовых испытаний являлись проверка готовности ВРПК СПГ к приемке и швартовке судов на рейдовых местах комплекса и оценка времени совершения всех операций портовыми властями и государственными контрольными органами. В тестовых испытаниях, проходивших в два этапа были задействованы танкеры - газовозы «CHRISTOPHE DE MARGERIE», «NIKOLAY EVGENOV», «YAMAL SPIRIT» и более 10 судов обеспечения.

В ходе мероприятий было отработано взаимодействие между перевозчиком, администрацией морского порта Мурманск, ФГУП «Росморпорт», Морской спасательной службой, пограничным управлением ФСБ России и Северным энергетическим таможенным постом Центральной энергетической таможни.

27–29 января состоялась плановая перегрузка СПГ доставленного танкером-газовозом «NIKOLAY ZUBOV» (ледовый класс Arc7) из порта Сабетта в порт Мурманск. Далее товар был перегружен на ВРПК СПГ в танкер-газовоз «YENISEI RIVER» (ледовый класс Arc4) для вывоза потребителям в КИТАЙ.

Проведенная перегрузка товара на ВРПК СПГ прошла успешно. Всеми задействованными в мероприятиях участниками высоко оценена работа Северного энергетического таможенного поста. Таможенные операции в отношении судна «YENISEI RIVER» совершались с использование КПС «Портал «Морской порт» в электронном виде. Так как при проверке поданной перевозчиком предварительной информации и уведомления о прибытии не была выявлена необходимость физического присутствия должностных лиц на борту судна, все таможенные операции были совершены должностным лицом Северного энергетического таможенного поста в максимально короткие сроки. Общее время оформления прибывшего судна составило 23 минуты, общее время совершения таможенных операций в отношении убывающего судна составило 29 минут.

Временный рейдовый перегрузочный комплекс представляет собой три рейдовых причала. На двух рейдовых причалах могут швартоваться газовозы типа «Ямалмакс» длиной 300 метров, шириной 50 метров и осадкой в грузу 13 метров. Каждый из рейдовых причалов состоит из 8 швартовных бочек, закреплённых на дне железобетонными призматическими якорями. На третьем рейдовом причале будет установлено служебное судно длиной не более 100 меетров, предназначенное для размещения персонала рейдового перегрузочного комплекса и контрольно-надзорных органов. Проектная мощность ВРПК СПГ – 10,7 млн тонн.

Отмчается, что строительство СПГ-терминала в Мурманской области представляет собой один из проектов по перевалке сжиженного природного газа в морских портах России, которые расположены в акватории Северного морского пути (СМП).

ПАО «НОВАТЭК» построит два терминала, в Мурманской области и на Камчатке, с целью сокращения транспортных издержек со своих СПГ-проектов, а именно с уже действующего «Ямал СПГ» и планируемого «Арктик СПГ – 2».

Планируется, что до терминалов газ будут доставлять танкеры ледового класса по СМП, далее он будет перегружаться на газовозы - отвозчики.

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