Запущена первая ярмарка вакансий работодателей Арктической зоны

Весь ноябрь соискатели в режиме онлайн смогут узнать информацию об открытых позициях в компаниях-резидентов АЗРФ, имеющихся льготах, характере и условиях работы, отправить своё электронное резюме и пообщаться в чате с представителями работодателя.

В ходе серии ярмарок предприятия смогут существенно усилить входящий поток кандидатов, закрыть ключевые вакансии, пополнить кадровый резерв предприятий.

Ярмарка вакансий будет проходить на онлайн-платформе. Организаторы ярмарки – Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, на ближайших ярмарках резиденты АЗРФ смогут предложить соискателям порядка 100 вакансий.

Расписание ярмарок: с 1 по 10 ноября – ярмарка вакансий «Арктика. Нефть. Газ»; с 12 по 21 ноября – ярмарка вакансий «Арктика. Рыба. Дерево»; с 23 ноября по 2 декабря – ярмарка вакансий «Арктика. Судопромышленность».

Фото: https://gov-murman.ru