Запущена вторая линия Кольско-Карельского транзита – энергомагистраль позволит увеличить передачу мощности в 1,5 раза

Запущена вторая линия Кольско-Карельского транзита – об успешном завершении одного из крупнейших в стране электроэнергетических проектов за последние годы и его значении для региона губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил сегодня в ходе оперативного совещания.

«Благодаря проекту в 1,5 раза увеличивается пропускная способность инфраструктуры, которая была до этого, и обеспечивает выдачу дополнительной мощности Кольской АЭС потребителям северо-западных регионов России. Это значит, что у КАЭС появляется возможность больше вырабатывать и продавать электроэнергии. Для Мурманской области это особо значимо тем, что вторая цепь транзита значительно повысит надежность региональной энергосистемы. И система больше не будет изолироваться даже в случае возникновения нештатных ситуаций или ремонта одной воздушной линии», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис также отметил, что в Мурманской области действуют самые низкие тарифы на электроэнергию в Северо-Западном федеральном округе.

«Хочу отметить, что на протяжении многих лет в нашей области действуют самые низкие тарифы в СЗФО и мы входим в десятку по стране по низкой стоимости электроэнергии для населения. Это очень важно и для людей, и для бизнеса, как раз связано с возможностью развития и малого и среднего бизнеса, и новых инвестиционных проектов», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Кольско-Карельский транзит – это комплекс линий электропередачи и подстанций, образующих единую цепь протяженностью более 1,1 тысячи километров. Он соединяет энергосистему Мурманской области с Карелией и Ленинградской областью. Первая линия транзита была запущена более 30 лет назад. Проект ввода второй цепи реализован ПАО «Россети».

Общий объём инвестиций Группы «Россети» превысил 59 млрд рублей. На энерготранзите установлено около 3 500 опор. Одним из важных этапов стало сооружение 1,5-километрового высоковольтного перехода через реку Свирь с высотой опор 73 метра.

Помимо строительства ЛЭП, выполнены масштабные сопутствующие мероприятия, а именно – реконструкция четырех действующих центров питания 330 кВ в Мурманской и Ленинградской областях, Республике Карелия.

На всех входящих в макропроект энергообъектах внедрены современные автоматизированные системы управления и коммерческого учета электроэнергии, установлены комплексы релейной защиты на микропроцессорной базе. Более 90% примененного оборудования произведено в России.