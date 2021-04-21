Запущено движение по временному мосту через реку Канентьявр

Вице-губернатор региона Юрий Сердечкин провёл выездное совещание на месте устройства временного моста через реку Канентьявр. Участие в мероприятии принял министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин, а также и.о. начальника Государственного областного казённого учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области Владислав Алиев.

Река пересекает автодорогу Кола – Серебрянские ГЭС в районе 49 километра, здесь на время реконструкции старого мостового перехода построен временный мост.

«В июне прошлого года было выявлено подтопление береговых опор моста. Тогда же было проведено специальное обследование и определена необходимость установки временного моста и проведения реконструкции существующего. Контракт на устройство временного моста был заключен в январе, тогда же начались работы», – рассказал Артём Гришин.

Временный мост построен в кратчайшие сроки. Строительство заняло три месяца при том, что конструкция спроектирована под значительную нагрузку.

«Мы понимаем, что другого пути в Териберку и Туманный нет, поэтому своевременное окончание работ было принципиальным. В таких вопросах важно работать с опережением. Гарантийный срок эксплуатации временной конструкции 8 лет, это время позволит полноценно провести реконструкцию основного моста. В настоящее время выполнены комплексные инженерные изыскания, согласован вариант прокладки трассы и выполнен ряд других проектных работ, – подчеркнул Юрий Сердечкин.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, временный мост полностью соответствует заявленным требованиям, уже сейчас по нему проходит как легковой, так и грузовой транспорт. Разработка проектной документации реконструкции основного моста завершится к концу 2021 года.