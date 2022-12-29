Запуск Африкандского проекта в Мурманской области будет иметь большое значение для независимости России от импорта критически важных и остродефицитных металлов

В настоящее время компания АО «Аркминерал – Ресурс» совместно с Правительством Мурманской области продолжает работу по реализации инвестиционного проекта по освоению Африкандовского месторождения перовскито-титаномагнетитовых руд.

Африкандовский массив — это крупнейшее в России комплексное месторождение титана, ниобия, тантала и редкоземельных металлов. АО «Аркминерал-Ресурс» 21.07.2020 получило лицензию сроком до 21.07.2045 на право пользования недрами центрального участка Африкандовского месторождения. На текущий момент с существенным опережением графика лицензии завершаются геологоразведочные работы. Об этом сегодня сообщил вчера губернатор Андрей Чибис, отвечая на вопросы СМИ во время ежегодной пресс-конференции.

«Геологоразведочные работы идут с опережением, соответственно, как только они завершатся, будет скорректирована финансовая модель, потому что многое зависит от результатов этой геологии. Насколько я знаю, есть вопросы, связанные с переносом определенной инфраструктуры, но все решения будут финально приниматься после окончания геологоразведочных работ», – подчеркнул глава региона.

Специалистами также была начата разработка технологического регламента, основных технических решений для карьера, хвостохранилища, фабрики и инфраструктуры, проводятся укрупненные технологические испытания.

В соответствии с финансовой моделью, разработанной НИФИ Минфина России, проект предполагает объем инвестиций в размере 16,9 млрд рублей и создание 646 рабочих мест. Чистый бюджетный эффект за первые 30 лет реализации проекта составит более 130 млрд рублей (в том числе более 28 млрд руб. – в региональный бюджет), а общий объём закупок отечественного оборудования составит около 2,4 млрд рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, запуск Африкандского проекта, особенно в нынешних условиях санкционного давления со стороны недружественных стран и необходимости опираться в первую очередь на собственные ресурсы, будет иметь большое значение для независимости России от импорта критически важных и остродефицитных металлов в интересах отечественной промышленности, а также для социально-экономического развития и безопасности Мурманской области – ключевого региона в Арктической зоне Российской Федерации и важнейшего форпоста нашей страны на северо-западных рубежах.

Фото: https://gov-murman.ru