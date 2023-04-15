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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.23 17:00

Запуск единой платформы цифровых сервисов для обеспечения судоходства по СМП запланирован в 2024 году

Вчера состоялось заседание президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики, на котором обсудили распределение средств президентской «Единой субсидии» для трёх регионов. Заседание провёл заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев.

Рассматривались проекты планов Архангельской и Мурманской областей, Республики Карелии. Средства на модернизацию социальной инфраструктуры на арктических территориях выделяются по линии президентской арктической «Единой субсидии».

Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, к участию в дискуссии в рамках организованного на форуме круглого стола «Информационное обеспечение судоходства на трассе Севморпути» также были приглашены представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), транспортно-логистические операторы, компании-судовладельцы, грузоперевозчики, владельцы объектов портовой инфраструктуры.

Результатом внедрения единой системы цифровых сервисов должно стать составление маршрута по Северному морскому пути для конкретного судна на каждую милю, а не общий прогноз ледовой обстановки. Такое мнение высказал первый заместитель генерального директора — начальник штаба морских операций ФГБУ «Главсевморпуть» Владимир Арутюнян на форуме «Арктика — Регионы».

«Уже сейчас мы имеем возможность передавать на судно снимки ледового района с нанесенными рекомендациями, которые судоводитель может внести на свою электронную карту и использовать их, — рассказал Владимир Арутюнян. — Одной из важных особенностей единой системы цифровых сервисов будет её открытость, возможность интеграции с внешними системами, в том числе с электронными ресурсами логистических компаний, портов».

Как отметили участники круглого стола, в рамках решения государственной задачи по кратному увеличению объёма перевозок по СМП в России идёт активная работа, направленная на развитие инфраструктуры, обновление ледокольного, гидрографического, обеспечивающего флота, создание новых портовых хабов. Однако без использования современных цифровых технологий обеспечить эффективное взаимодействие всех этих элементов, и в первую очередь в части безопасности судоходства в Арктике, в том числе при организации проводки судов во льдах, невозможно.

Как отметил директор направления цифровизации и информационных технологий дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Валерий Бражников, для составления наиболее точного прогноза ледовой обстановки единый цифровой сервис будет анализировать не только результаты радиолокационного зондирования, спутниковые снимки ледовых полей и гидрометеорологические сведения. «Планируется также использовать бортовые измерительные комплексы, программно-аппаратные средства, позволяющие измерить толщину льда. Их установят на ледоколы и другие суда. Сведения оперативно будут поступать в систему», — рассказал он.

Для составления максимально точных прогнозов будут в том числе использованы данные с бортовых БПЛА.

Запуск единой платформы цифровых сервисов для обеспечения судоходства по СМП запланирован в 2024 году.

 

Фото: https://dvinanews.ru/news/detail/5088?ID=5088

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