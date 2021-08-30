Запуск отопления в жилой сектор области начнётся с 1 сентября

Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве одним из ключевых в повестке стал вопрос готовности подачи тепла в социальные учреждения и жилой сектор Мурманской области.

Подробно о ходе работ доложил глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Как сообщил министр, все 840 объектов социальной сферы к началу отопительного периода готовы. Из них на сегодня процесс подачи уже стартовал в 725 учреждениях Мурманска, Ковдорского округа, ЗАТО Видяево, Туманного, Кировска, Полярных Зорь, Ловозерского, Кандалакшского и Кольского районов (г.Кола и сельские поселения), Печенгского округа, Мончегорска, Оленегорска, ЗАТО Александровск и Островной, ЗАТО г. Североморск.

31 августа отопление поступит ещё в 18 учреждений Заозерска и Терского района.

41 объект в Зеленоборском, Ревде, Молочном и Кильдинстрое подключат 1 сентября.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, подача отопления в жилой сектор начнётся 1 сентября. Учитывая сложность технологических процессов, включение домов будет проходить постепенно, и завершится в течение нескольких дней.

По оперативным данным, администрацией муниципального округа г. Апатиты подписано постановление о начале поэтапного подключения системы отопления в 55 социальных учреждениях с 30 августа.