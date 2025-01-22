Запускается новый авиарейс из аэропорта «Хибины»

В 2025 году запускается новый авиарейс по маршруту Калининград (аэропорт «Храброво») – Апатиты (аэропорт «Хибины»). С 31 января данный авиарейс будет летать еженедельно по пятницам и воскресеньям.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта «Хибины» по ссылке: hibiny.aero/shedule

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/