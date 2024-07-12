Заработок, карьера или призвание: как выбирают профессию россияне

По призванию чаще работают дизайнеры, воспитатели и пиарщики; прежде всего, ради денег, — операторы кол-центров и бухгалтеры. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного трудоустроенного населения из всех округов страны.

Как и три года назад, большинство россиян рассматривают работу, прежде всего, как способ заработка: 57% респондентов говорят, что трудятся, в первую очередь, ради зарплаты, льгот и бонусов. Для 21% наиболее важно продвижение по карьерной лестнице: они стремятся повысить свой профессионализм, статус и участвовать в масштабных проектах. 17% опрошенных видят в ежедневном труде, прежде всего, своё призвание, получают удовольствие от работы и радуются вкладу в общее дело.

Женщины чаще мужчин отмечают, что работают в основном ради дохода (60% против 53%) и по призванию (21% против 13%). Россияне с доходом от 50 до 100 тысяч рублей чаще говорили о том, что работают ради заработка (64%). Среди молодёжи до 34 лет больше всего тех, кто рассматривает работу как способ повышения своего профессионального статуса (27%).

Судя по ответам представителей различных профессий, выяснилось, что дизайнеры (43%), воспитатели (39%), PR-менеджеры (38%), врачи (31%) и учителя (24%) чаще считают свою работу призванием. Продавцы-консультанты (38%), эйчары (35%), менеджеры по продажам (32%) и системные администраторы (31%) чаще других работают, в первую очередь, ради возможности построить карьеру. Операторы call-центра (83%), главные бухгалтеры (75%), секретари (73%), бухгалтеры и менеджеры по работе с клиентами (по 68%), юристы и офис-менеджеры (по 67%) чаще признаются, что работа для них, прежде всего, — источник дохода, а уж потом все остальное.

Время проведения опроса: 23 июня — 8 июля 2024 года.