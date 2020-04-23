Зараза пробралась в исправительную колонию в п.Ревда

В Ловозерском районе зафиксирован первый подтверждённый случай заражения коронавирусной инфекцией. Он обнаружен у осуждённого, отбывающего наказание в исправительной колонии в п. Ревда Ловозерского района.

В колонии введены режимно-ограничительные (карантинные) мероприятия.

В целях предотвращения дальнейшего распространения заболевания личный состав будет оставаться на работе в течение 14 суток без возможности выхода за пределы учреждений. Сотрудники, заступающие в следующую смену, находятся на самоизоляции.

Заболевший изолирован, находится под постоянным наблюдением медработников. Заболевание протекает бессимптомно, в лёгкой форме. Проводится эпидемическое расследование. Определён круг лиц, контактировавших с заболевшим, у всех взят анализ на коронавирус, назначен курс профилактических противовирусных препаратов.

В учреждении проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мер: обработка помещений дезинфицирующими средствами, проветривание помещений, обеззараживание воздуха бактерицидными лампами.

В колонии организовано круглосуточное дежурство медицинских работников. В наличии достаточный запас лекарственных препаратов. Учреждение обеспечено средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.