«Заразить ребят Арктикой, показать мощь Мурманской области»: Андрей Чибис встретился с участниками полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» от нашего региона

Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 8-10 классов и студентов среднего профессионального образования из Северо-Западного федерального округа. Перед началом творческих соревнований губернатор Андрей Чибис встретился с участниками полуфинала от Мурманской области.

В живой беседе ребята затронули тему получения профессионального образования на Севере, и глава региона подчеркнул, что крайне важно «заразить ребят Арктикой, показать мощь Мурманской области», а для этого необходимо организовывать для них поездки на предприятия, показывать им прорывные промышленные проекты.

Для решения этих задач в нашем регионе с начала учебного года будет запущено новое направление – программа патриотического воспитания «На Севере – жить», задача которой – заинтересовать школьников потенциалом северных территорий, подготовить квалифицированные кадры для региональной экономики и в целом для Арктической зоны России.

Также Андрей Чибис рассказал о модернизации колледжей и широком спектре мер поддержки для учащихся и преподавателей в Мурманской области.

В завершение встречи все ребята получили памятные подарки от главы региона, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru