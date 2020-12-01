Зарегистрирован четвёртый резидент ТОР «Столица Арктики»

Четвёртым резидентом территории опережающего развития «Столица Арктики» стало ООО «Морской терминал «ТУЛОМА» с проектом строительства современного конкурентоспособного специализированного терминала навалочных грузов и обеспечения его эксплуатации в морском порту Мурманск.

«Это один из якорных проектов ТОР, который будет реализован в Междуречье. Объём инвестиций составит более 12,5 миллиарда рублей. Проект, безусловно, перспективный и важный, так как производство минеральных удобрений в нашей стране имеет устойчивую тенденцию к росту. Нельзя не отметить, что производители этой продукции реализуют поставленную Президентом России задачу по переориентации перевалки своей продукции с зарубежных, в первую очередь, расположенных в странах Прибалтики терминалов на морские терминалы в российских портах», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Терминал планируется ввести в эксплуатацию в марте 2023 года, мощность составит 4 миллиона тонн в год с возможностью увеличение до 6 миллионов тонн. Будут созданы 249 новых рабочих мест.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на сегодняшний день резидентами ТОР «Столица Арктики» также являются ООО «НОВАТЭК-Мурманск», ООО «Терминал «Ударник» и ООО «Ренейссанс Арктик». Общий объём инвестиций превышает 95 миллиардов рублей.