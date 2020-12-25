Зарегистрирован пятый резидент ТОР «Столица Арктики»

В пятницу, 25 декабря пятым резидентом территории опережающего развития «Столица Арктики» стала компания «Праймлайн» с инвестиционным проектом «Расширение производственной площадки для нужд проекта «АРКТИК СПГ 2».

«Компания займётся изготовлением плит для прибрежного стационарного терминала добычи, хранения и отгрузки сжиженного природного газа, – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. – Объём инвестиций по проекту составляет порядка 450 миллионов рублей».

Формирование производства на базе «Праймлайн» создаст возможности для локализации импортных технологий на территории Мурманской области в части изготовления взрывозащищенных гофрированных панелей, обладающих широким потенциалом тиражирования в нефтегазовой, нефтегазохимической, энергетической и машиностроительных областях промышленности, в том числе, с возможностью экспорта.

Компания планирует начать выпуск продукции уже в третьем квартале 2021 года. В рамках реализации проекта планируется создать до 40 новых рабочих мест, сообщает региональное Министерство информационной политики.