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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.21 11:00

Зарегистрирован шестой резидент ТОР «Столица Арктики»

26 марта в реестре резидентов ТОР «Столица Арктики» появилась шестая компания – «Пондера Арктик». Инвестор подписал соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и теперь ему доступен набор преференций.

Компания «Пондера Арктик» выступает подрядчиком в стратегически важном для России проекте по созданию мощностей и укрупнительной сборке завода по производству сжиженного газа в рамках проекта «Арктик СПГ-2», реализуемого «НОВАТЭК».

«В рамках соглашения предусмотрены инвестиции в размере 32 миллионов рублей и создание 636 новых рабочих мест. Инвестиционный климат в регионе становится благоприятнее – менее чем за год существования «Столицы Арктики» резидентами нашей арктической ТОР стали уже 6 компаний, это существенный результат, на котором мы не планируем останавливаться, и рассчитываем, что в этом полугодии цифра станет больше», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, для резидентов ТОР снижен общий размер страховых взносов с 30% до 7,6% на 10 лет, обнулен федеральный налог на прибыль на 5 лет, региональная часть снижена до 5% в первые 5 лет, в последующие 5 лет – до 10%, также на 3 года обнулен налог на землю и на 5 лет – налог на имущество. Помимо этого, резидентам предоставляются неналоговые льготы: предоставление земельных участков в аренду без торгов, проведение плановых проверок сокращено до 15 дней, а внеплановых – до 5 дней, действует особый порядок градостроительного регламента и другие.

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