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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.20 16:35

Зарегистрирован второй резидент АЗРФ от Мурманской области

Статус резидента Арктической зоны Российской Федерации получило ООО «Порт Лиинахамари» с одноименным инвестиционным проектом по созданию туристического кластера, который предусматривает не только развитие природного и экологического туризма, но и создание необходимой инфраструктуры мирового уровня для захода круизных судов, яхт, развития дайвинга, морской рыбалки.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, общая стоимость проекта составляет 12,5 миллиардов рублей, будет создано 250 новых рабочих мест. Согласно проекту, туристический комплекс будет построен до 2026 года.

«Для нашего региона ТОР «Столица Арктики» – важный толчок развития экономики. Я очень рад, что все больше резидентов появляется на этой территории. Мы со своей стороны будем стараться создавать больше условий для развития и продвижения. Речь идёт не только о преференциях и льготах, но и о создании инфраструктуры. Это комплексный и глобальный проект. Это и развитие экономики, и образование, и новые рабочие места, и повышение качества жизни», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

 

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