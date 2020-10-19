Зарегистрирован второй резидент территории опережающего развития «Столица Арктики»

Проект рыбного терминала «Ударник» в селе Минькино Кольского района стал вторым резидентом ТОР «Столица Арктики». Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Компания «Норебо» реализует в Минькино проект современного рефрижераторного морского терминала с полным сервисом по обслуживанию рыбопромысловых судов и доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки для рыбопромышленных компаний. Объём инвестиций – 3,5 млрд рублей. В рамках проекта будет создано новых 223 рабочих места.

«Фактически у нас появится новый рыбный порт со всей необходимой инфраструктурой для рыбопереработки. У нас увеличивается количество резидентов, которые создают новые рабочие места и высокотехнологичное производство на территории региона. Работа по созданию экономической базы Мурманской области активно проводится региональным правительством при поддержке федерального центра, несмотря на пандемию и другие сложности. Благодарю коллег и лично вице-губернатора Ольгу Кузнецову за эту работу!» - подчеркнул глава региона.

По информации, приведённой Андреем Чибисом, из 49 компаний, на сегодняшний день подавших заявки на резидентство в Арктической зоне РФ, 34 зарегистрированы в Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор напомнил, что на прошлой неделе федеральную поддержку на создание инфраструктуры получили четыре заполярных проекта: завод по выращиванию смолта ООО «Русское море – аквакультура» в Ретинском, освоение месторождения платиноидов Фёдорова Тундра ЗАО «Фёдорово рисорсес», строительство морского навалочного терминала ООО «Морской Терминал Тулома» в Минькино и развитие порта и нефтебазы Витино в Кандалакшском районе. Общий размер субсидии – более 8 млрд рублей, объём инвестиций - более 100 млрд, число создаваемых рабочих мест – порядка двух тысяч.