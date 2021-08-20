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Мурманская область. Арктика (16+)20.08.21 15:30

Зарегистрированы первые договоры безвозмездного пользования земельными участками в рамках программы «Гектар Арктики»

Росреестр по Мурманской области зарегистрировал первые три договора безвозмездного пользования на земельные участки в рамках государственной программы «Гектар Арктики».

Договоры заключены с гражданами на срок 5 лет с целью использования земельных участков согласно разрешенным видам использования: садовые и дачные дома, жилые дома, сады, огороды, отдельно стоящие объекты торговли, объекты общественного питания, бытового обслуживания, рассчитанные на малый поток посетителей (менее 150 кв. метров общей площади), открытые спортивные площадки, теннисные корты, катки и другие аналогичные объекты. Все три земельных участка площадью расположены в Кольском районе.

«Регистрация договоров проведена на основании обращений Министерства имущественных отношений в кратчайшие сроки», - прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, право на заключение договора безвозмездного пользования в рамках программы «Гектар Арктики» в первые полгода имеют лишь жители нашего региона. Позже этим правом смогут воспользоваться и иные лица.

 

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